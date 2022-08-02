Любовь Успенская высказалась о перспективах сбежавших из России звезд

«Предателей нельзя прощать. Я в своей жизни пережила множество предательств, и прощала с надеждой, давала шанс, но они все равно предавали. Но песни нужны — это не повод для политики, ведь артисты несут счастье, радость, удачу и надежду всем, кто в этом нуждается», — подчеркнула Успенская.