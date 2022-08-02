Любовь Успенская высказалась о перспективах сбежавших из России звезд

Недавно актриса Мария Шукшина призвала запретить слушать песни сбежавших из России звезд. Певица Любовь Успенская высказалась на этот счет, рассказав о перспективах знаменитостей, передает портал BLITZ.centre.
Успенская согласна с тем, что сбежавшие артисты все-таки должны понести определенное наказание, однако полностью запрещать их деятельность и прослушивание записанных треков не стоит.
«Предателей нельзя прощать. Я в своей жизни пережила множество предательств, и прощала с надеждой, давала шанс, но они все равно предавали. Но песни нужны — это не повод для политики, ведь артисты несут счастье, радость, удачу и надежду всем, кто в этом нуждается», — подчеркнула Успенская.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Любовь Успенская призналась в своем трудном состоянии после трагической смерти участника «Голоса».