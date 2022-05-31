Любовь Успенская впервые прокомментировала инцидент с избиением соседской собаки

Певица Любовь Успенская оправдалась за скандал с соседкой по поселку, которая обвинила исполнительницу в нападении на питомца.
Успенскую обвинили в избиении соседской собаки на территории чужого дома. Хозяйка животного уже готовит исковое заявление в суд и даже прибегла к помощи адвоката Александра Добровинского. Однако певица утверждает, что правда на ее стороне.
«На мою собачку напали собаки соседки, арендующей дом напротив нашего. В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать!» — рассказала свое видение ситуации артистка в социальных сетях.
Певица уверена, что соседка специально привлекает внимание к случившемуся, чтобы получить от нее денег. Однако Успенская настаивает на своем и от сотрудничества с известным адвокатом отказывается. Исполнительница заявила, что принципиально никому не собирается платить, так как не считает себя виновной.