Любовь Успенская впервые прокомментировала инцидент с избиением соседской собаки

«На мою собачку напали собаки соседки, арендующей дом напротив нашего. В итоге одна из них покусала меня, когда я вступилась за Джюни, попытавшись их отогнать. На замечания, что за собаками надо следить, выгуливать в наморднике и на поводке, а не отпускать бегать по поселку и нападать на людей, хозяйка отреагировала, считаю, неадекватно — устроила ссору, начала меня провоцировать!» — рассказала свое видение ситуации артистка в социальных сетях.