Любовь Успенская рассказала, как оконфузилась перед иностранцами

Певица Любовь Успенская, известная своим крутым нравом, рассказывала о многих интересных случаях, происходивших в ее жизни. В беседе с порталом PopCornNews Успенская вспомнила, как своей выходкой шокировала иностранцев. Певица оконфузилась, когда выскочила из машины и начала приставать к сидящим в соседней машине людям.
«Я была в какой-то стране, где мы гуляли-загуляли. После какого-то сабантуя ехали на машине домой. Я на черном фоне выскочила из машины, подошла к другой и начала кричать: «Ой, открой дверь! Любовь Успенская! Откройте мне дверь!» Люди подумали, что какая-то подстава, или, может быть, криминальная баба, которая хочет ограбить. Все начинали шарахаться», — вспомнила исполнительница.
Недавно вокруг Успенской разгорелся скандал после того, как соседка исполнительницы обратилась в полицию, заявив, что певица избила ее собаку. Адвокат Александр Добровинский поддержал хозяйку бульдога и заявил, что не допустит, чтобы эта история сошла с рук Успенской.