Любовь Успенская рассказала, как оконфузилась перед иностранцами

«Я была в какой-то стране, где мы гуляли-загуляли. После какого-то сабантуя ехали на машине домой. Я на черном фоне выскочила из машины, подошла к другой и начала кричать: «Ой, открой дверь! Любовь Успенская! Откройте мне дверь!» Люди подумали, что какая-то подстава, или, может быть, криминальная баба, которая хочет ограбить. Все начинали шарахаться», — вспомнила исполнительница.