«Люблю запах гидравлической жидкости по утрам» — Илон Маск показал гигантскую ракету на стартовой площадке

Основатель Tesla и SpaceX опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter новые фото и видео ракеты-носителя Super Heavy Booster 7, который отправился на стартовую площадку для тестирования.

«Люблю запах гидравлической жидкости по утрам», — так Илон Маск прокомментировал происходящее, а до этого он подтвердил, что на стенде планируют протестировать внешнее кольцо из 20 двигателей, установленных на Super Heavy Booster 7.





Ранее сообщалось, что SpaceX уже почти закончила сборку ракеты-носителя Super Heavy Booster 7 и начала собирать Starship SN25. Первые детали Starship SN26, SN27 и Booster 9 также были замечены на космодроме Starbase.

Напомним, в июле в ходе испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy Booster 7 для Starship произошёл взрыв и пожар. Илон Маск отметил, что проблема возникла при запуске двигателя, и добавил, что ракета получила лишь незначительные повреждения.

При этом Маск добавил, что если тестирование пройдёт хорошо, то первый орбитальный полёт космического корабля SpaceX Starship может состояться уже в августе.