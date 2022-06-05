Любителям компактных смартфонов посвящается. Стартовали продажи Sony Xperia Ace III с экраном диагональю 5,5 дюйма, защитой IP68 и Android 12 из коробки

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В Японии стартовали продажи смартфона Sony Xperia Ace III. Это одна из немногих современных моделей на рынке с экраном диагональю менее 6 дюймов (в данном случае – 5,5 дюйма). Габариты смартфона – 140 x 69 x 8,9 мм, масса – 162 грамма. Для сравнения, габариты и масса iPhone SE 2022 – 138,4 x 67,3 x 7,3 мм и 144 грамма соответственно, однако устройство Apple оснащено экраном с диагональю 4,7 дюйма. При незначительной разнице в размерах экран Xperia Ace III заметно больше. Разрешение экрана японского смартфона невелико – HD+, зато есть защита в виде прочного стекла Gorilla Glass Victus.

А вот на производительность того же iPhone SE 2022, построенного на мощной платформе Apple A15 Bionic, можно не рассчитывать: Xperia Ace III базируется на SoC Snapdragon 480. Впрочем, и это лучше, чем MediaTek Helio P35 в прошлогоднем Xperia Ace II.

Объем оперативной памяти составил 4 ГБ, флеш-памяти – 64 ГБ. Фронтальная камера – 5-мегапиксельная, основная – 13 мегапиксельная, со светосильным объективом с диафрагмой F/1,8. Емкость аккумулятора составила 4500 мА·ч, и он не поддерживает быструю зарядку. Зато есть защита в соответствии со степенью IP68, стандартный разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев и чип NFC. Цена Sony Xperia Ace III на домашнем рынке – 255 долларов.