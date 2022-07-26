Ляйсан Утяшева будет вести «мистическое» телешоу на ТВ-3

«Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в нее. И еще я верю, что шоу “Наследники и самозванцы” покажет, что в России могут выходить интересные, шедевральные проекты мирового уровня», — цитируют слова заслуженного мастера спорта РФ kp.ru.