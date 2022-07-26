Ляйсан Утяшева будет вести «мистическое» телешоу на ТВ-3

Российская экс-гимнастка Ляйсан Утяшева стала ведущей телешоу «Наследники и самозванцы», которое сменит на телеканале ТВ-3 многолетний легендарный проект «Последний герой».
Жена комика Павла Воли уже приступила к новой работе и поделилась первыми впечатлениями, сообщив, что она сама верит в мистику и уверена, что новое шоу будет интересным и качественным.
«Как и любая женщина, я люблю мистику и верю в нее. И еще я верю, что шоу “Наследники и самозванцы” покажет, что в России могут выходить интересные, шедевральные проекты мирового уровня», — цитируют слова заслуженного мастера спорта РФ kp.ru.
У бывшей спортсменки полная занятость на телевидении – она остается ведущей шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Вдобавок в Москве и регионах она сама ставит танцевальные шоу-спектакли, «Carmen P.S.» – ее последняя премьерная постановка.