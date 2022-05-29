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Льва Лещенко расстроил проигрыш «Динамо» в финале Кубка России

Льва Лещенко расстроил проигрыш «Динамо» в финале Кубка России
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко остался не удовлетворен исходом финала Кубка России.

Лещенко посетил финал турнира, который состоялся 29 мая. На московском стадионе «Лужники» встретились команды «Спартака» и «Динамо». В конечном счете победа оказалась за командой красно-белых.

«Это же спорт, все должно было так случиться. Это хороший праздник был сегодня, праздник футбола российского. Я расстроен, за “Динамо” болел», — поделился впечатлениями Лещенко.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1. По мнению исполнителя, Финал Кубка России был лучше финала Лиги чемпионов.

динамо лещенко лужники спартак Футбол
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