Лунная вода для красоты и быта: где взять и как использовать

Наши предки наделили полнолуние магическим смыслом. В самую яркую ночь месяца, по древним сказаниям, случаются чудесные вещи. Кто посмелее, пытается обуздать энергию Луны. Вы тоже можете попробовать! Откуда берется лунная вода и может ли приготовить ее непосвященный в эзотерику человек, читайте далее.

А вы знали, что Луна обладает женской энергией? Именно поэтому она так сильно влияет на представительниц слабого пола. Она активизирует нашу внутреннюю и внешнюю красоту, особенно в полнолуние. Предлагаю этим воспользоваться!

Чем полезна лунная вода и как ее применять

© Depositphotos

Наши предки применяли лунную воду не в одном аспекте своей жизни. К примеру, женщины умывались ею, принимали лунные ванны, чтобы сохранить свою красоту. Такую воду пили, заваривали на ней травяной чай, дабы получить двойную пользу.

Без лунной воды не обходилась ни одна капитальная уборка дома. Чтобы устроить жилищу глубокую энергетическую чистку, добавьте немного лунной воды в средства для уборки.

Стоит также отметить, что вода, настоянная под луной, очень полезна для домашних растений. После такого полива цветочки начинают усиленно расти и зеленеть. Конечно, лучше настаивать именно дождевую воду.

Как зарядить воду лунной энергией

© Depositphotos

Наполните стеклянную емкость чистой водой. Она может быть питьевой, дождевой или из ручья. Это зависит от того, как вы дальше ее планируете применять.

Найдите открытое место, где тара будет находиться под лунным светом всю ночь. Определить его можно накануне полнолуния, за день или два.

Оставляя воду под луной, обязательно вслух произнесите, для чего вы будете ее использовать. Озвучив конкретные намерения, вы усилите действие ритуала. К слову, с этой же целью в воду помещают кристаллы. Выбрать камень следует в зависимости от своего знака зодиака.

© Depositphotos

Вот и весь ритуал. Уже наутро лунная вода будет готова. Рекомендую тут же выпить стакан водички, умыть ею лицо. Главное — делать это с чистой душой и светлыми мыслями.

