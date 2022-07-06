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Лунина высказалась об отношении Ани Лорак к спецоперации на Украине

Лунина высказалась об отношении Ани Лорак к спецоперации на Украине
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналистка Светлана Лунина высказалась об отношении украинской певицы Ани Лорак к специальной военной операции на Украине. Она рассказала, что значит молчание артистки.

Лунина считает, что Лорак поддерживает действия России. По ее мнению, певица не высказывает открыто свою позицию, так как боится осуждения со стороны соотечественников и лишения всех званий у себя на родине, отметила журналистка в разговоре с порталом Solenka.info.

Лунина также добавила, что Лорак — одна из немногих украинских знаменитостей, которая предпочла не высказывать открыто свою позицию. Она напомнила, что в 2014 году певица не комментировала воссоединение России и Крыма, пишет «Царьград».

Ранее выяснилось, что Ани Лорак может потерять свой бизнес в России. Артистка оказалась в списке должников налоговой службы.

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