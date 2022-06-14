Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии

Минск существенно усовершенствовал национальную армию. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко отметил, что Минск за пять подходов нарастил мощь Вооруженных сил Белоруссии.
«Что касается министерства обороны, то мы, наверное, уже несколько раз подходили к совершенствованию деятельности нашей армии, это естественно в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если не дай Бог, она будет и так далее», — заявил белорусский президент.
Ранее обозреватель Bloomberg Андреас Клут сообщил, что в случае вступления Украины в ЕС это может завершиться распадом Евросоюза из-за неумения Киева решать большие проблемы, передает Ura.ru.