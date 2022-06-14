Лукашенко заявил о существенном усовершенствовании белорусской армии

«Что касается министерства обороны, то мы, наверное, уже несколько раз подходили к совершенствованию деятельности нашей армии, это естественно в зависимости от того, как развиваются события, какова будущая война, если не дай Бог, она будет и так далее», — заявил белорусский президент.