Лукашенко задремал на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане

Белорусский президент Александр Лукашенко погрузился в сон на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Соответствующие кадры появились в Сети 13 октября.
Стоит отметить, что международный форум проходит в Астане. Его главной целью является расширение сотрудничества между государствами путем выработки многосторонних подходов по продвижению мира, безопасности и стабильности в Азии.
Ранее Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Об этом белорусский президент рассказал на совещании по вопросам безопасности.