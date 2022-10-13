Лукашенко задремал на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане

Ранее Лукашенко сообщил, что он договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск «в связи с обострением на западных границах Союзного государства». Об этом белорусский президент рассказал на совещании по вопросам безопасности.