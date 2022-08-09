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Лукашенко: в случае дестабилизации ситуации в Белоруссии будет хуже, чем на Украине

Лукашенко: в случае дестабилизации ситуации в Белоруссии будет хуже, чем на Украине
kremlin.ru / АдминистрацияПрезидента России

Белоруссии необходимо сохранить стабильную обстановку, не допустив возобновления внутренних конфликтов в стране, поскольку это может спровоцировать ситуацию хуже, чем на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По его мнению, в случае проявления слабости, страну «быстро подожгут».

«И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся», — подчеркнул глава государства.

Ранее белорусский лидер выразил мнение о том, что Варшава наиболее агрессивно относится к Минску на фоне других европейских стран.

Белоруссия Лукашенко Россия Украина
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