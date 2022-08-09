Лукашенко: в случае дестабилизации ситуации в Белоруссии будет хуже, чем на Украине

Белоруссии необходимо сохранить стабильную обстановку, не допустив возобновления внутренних конфликтов в стране, поскольку это может спровоцировать ситуацию хуже, чем на Украине. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По его мнению, в случае проявления слабости, страну «быстро подожгут».
«И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Очень серьезная обстановка, очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся», — подчеркнул глава государства.
Ранее белорусский лидер выразил мнение о том, что Варшава наиболее агрессивно относится к Минску на фоне других европейских стран.