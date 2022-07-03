Лукашенко в очередной раз призвал белорусов не ехать на Украину

Выходцы из Белоруссии, которые выступают на стороне Украины, попали под обстрел. В результате погибли 20 человек, рассказал президент страны Александр Лукашенко.
Он заметил, что во время обстрела белорусы и украинцы бросились в бегство. По мнению Лукашенко, неразумные действия солдат, которых заставили примкнуть к Киеву белорусские оппозиционеры, привели к таким печальным последствиям.
«Вы знаете, там был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось… Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.
Президент добавил, что этих людей буквально бросили в пекло с обещанием хорошо заплатить. Он попросил, чтобы спецслужбы предоставили информацию по погибшим обществу. Самих же белорусов он призвал сидеть дома и заниматься своими делами.