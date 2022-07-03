Лукашенко в очередной раз призвал белорусов не ехать на Украину

«Вы знаете, там был батальон, сейчас полк, имени Калиновского из наших беглых и прочих. Но их как было 67 или сколько, так и осталось… Буквально несколько дней тому назад попали под обстрел», — сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня независимости Белоруссии.