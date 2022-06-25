Лукашенко в беседе с Путиным сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию вокруг блокады Калининграда. Встреча двух лидеров проходит в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.
Компания «Литовские железные дороги» на прошлой неделе сообщила о прекращении транзита в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Лукашенко выразил мнение, что такое решение – фактически объявление войны России.
Ранее на эту тему высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, решение Литвы «перешло все рубежи» и воспринимается российской стороной как открыто враждебное.