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Лукашенко в беседе с Путиным сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны

Лукашенко в беседе с Путиным сравнил блокаду Калининграда с объявлением войны
globallookpress/Kremlin Pool

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию вокруг блокады Калининграда. Встреча двух лидеров проходит в Константиновском дворце Санкт-Петербурга.

Компания «Литовские железные дороги» на прошлой неделе сообщила о прекращении транзита в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Лукашенко выразил мнение, что такое решение – фактически объявление войны России.

Ранее на эту тему высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По ее словам, решение Литвы «перешло все рубежи» и воспринимается российской стороной как открыто враждебное.

калининград Лукашенко Путин
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