Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным блюдом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил российского космонавта Олега Новицкого фирменным блюдом.
Глава республики принял гостя на своей малой родине в деревне Копысь Оршанского района Витебской области. Лукашенко показал Новицкому дом матери, в котором вырос, а позднее они вместе искупались в местном роднике. После белорусский лидер угостил космонавта своим фирменным салатом «Молодость. Антиковидный».
Согласно опубликованной фотографии с места встречи, в состав приготовленного блюда вошли огурцы, соль, сметана и зеленый лук. Возможно, что-то из компонентов салата не попало в кадр. В любом случае, передать точный вкус блюда получится только при соблюдении точных пропорций всех ингредиентов.