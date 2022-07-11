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Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным блюдом

Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным блюдом
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко угостил российского космонавта Олега Новицкого фирменным блюдом.

Глава республики принял гостя на своей малой родине в деревне Копысь Оршанского района Витебской области. Лукашенко показал Новицкому дом матери, в котором вырос, а позднее они вместе искупались в местном роднике. После белорусский лидер угостил космонавта своим фирменным салатом «Молодость. Антиковидный».

Согласно опубликованной фотографии с места встречи, в состав приготовленного блюда вошли огурцы, соль, сметана и зеленый лук. Возможно, что-то из компонентов салата не попало в кадр. В любом случае, передать точный вкус блюда получится только при соблюдении точных пропорций всех ингредиентов.

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RusNewsToday24
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