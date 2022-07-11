Лукашенко угостил космонавта Новицкого своим фирменным блюдом

Согласно опубликованной фотографии с места встречи, в состав приготовленного блюда вошли огурцы, соль, сметана и зеленый лук. Возможно, что-то из компонентов салата не попало в кадр. В любом случае, передать точный вкус блюда получится только при соблюдении точных пропорций всех ингредиентов.