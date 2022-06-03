Лукашенко: у России нет планов по захвату Украины

Руководство России не стремится захватить и поработить Украину. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На встрече с журналистами глава государства заявил, что ни российский лидер Владимир Путин, ни военные ВС РФ не планируют осуществлять захват украинской территории. Однако Москва показала, что с ней необходимо считаться.
«Не надо оскорблять президента России. Не надо душить русский язык, на котором все украинцы разговаривают. Даже, как некоторые говорят, националистически ориентированные. Нет желания поработить, схватить и прочее», — сказал Лукашенко.
По его словам, главной задачей для властей РФ является обеспечение безопасности своего государства. Он также подчеркнул, что под ударом находится не только Россия, но и Белоруссия.