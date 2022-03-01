Лукашенко сообщил об участии своего сына Николая в организации переговоров с Зеленским

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай принял участие в организации переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава республики сообщил на совещании Советов безопасности и министров.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко смог убедить Лукашенко и Зеленского созвониться и обсудить вопрос организации переговоров России и Украины. Политик различными способами пытался связаться с белорусским президентом. В том числе и через Николая Лукашенко.

«Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности. Когда ему сказали: «Ну сколько можно, хватит, президент с тобой пять раз разговаривал», — он вышел на моего меньшего сына по телефону. Оказывается, когда-то они – на Припяти мы были, запускали калийный комбинат — обменялись телефонами. Он и его нашел ночью», — сделал неожиданное заявление Лукашенко.

Ранее лидер Белоруссии назвал подготовку встречи делегации из России и с Украины «триллером». Вместе с тем Лукашенко положительно отозвался о работе групп во время переговоров. За пять часов стороны сделали больше, чем могли, уточнил глава государства. Кроме того, Лукашенко поделился своими ожиданиями от контактов РФ и Украины. Президент рассчитывает на завершение боевых действий.

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