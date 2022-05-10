Лукашенко: Россия поможет Белоруссии создать аналог ракетного комплекса «Искандер»

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Белоруссия сможет создать собственный аналог ракетного комплекса «Искандер» при поддержке со стороны России, заявил глава республики Александр Лукашенко на заседании по вопросам гособоронзаказа.
По словам белорусского лидера, президент РФ Владимир Путин уже дал соответствующее поручение директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину.
«При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали “Искандер”. Это молодые ребята», — сказал Лукашенко.
Он также заявлял, что спецоперация ВС РФ на Украине помогла Минску пересмотреть подход к оснащению собственной армии.
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