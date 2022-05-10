Лукашенко: Россия поможет Белоруссии создать аналог ракетного комплекса «Искандер»

«При мне президент поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали “Искандер”. Это молодые ребята», — сказал Лукашенко.