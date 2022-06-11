Лукашенко рассказал о семи маршрутах для вывоза зерна, которые предложил Путин

«Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты. Он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ред.) недавно в интервью говорил о белорусском направлении и прочих. Мы жестко договорились. (…) Единственное, я ему сказал: “Слушай, Мариуполь освободили, Бердянск освободили, хорошие порты на Азове”. Я говорю, предложи. И россияне предложили. Уже семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везет», — сказал глава Белоруссии.