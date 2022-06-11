Лукашенко рассказал о семи маршрутах для вывоза зерна, которые предложил Путин

Россия предложила уже семь возможных маршрутов по вывозу украинского зерна, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.
По словам белорусского лидера, часть этих маршрутов предложил Минск. Москва их проанализировала и приняла.
«Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты. Он (президент РФ Владимир Путин — Прим. ред.) недавно в интервью говорил о белорусском направлении и прочих. Мы жестко договорились. (…) Единственное, я ему сказал: “Слушай, Мариуполь освободили, Бердянск освободили, хорошие порты на Азове”. Я говорю, предложи. И россияне предложили. Уже семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везет», — сказал глава Белоруссии.
Лукашенко добавил, что тему с зерном муссируют США, чтобы продолжать сыпать обвинения в адрес России и Белоруссии. Вашингтон понял, считает президент, что ему не удалось настроить весь мир против российско-белорусских союзников с помощью политических инсинуаций, поэтому они решили воздействовать на мир «сказками о голоде».
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин объяснил сложности с поставками зерна из Украины