Подписывайтесь на новости RNT24 в

загрузка...

Сегодня проходят переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным. Прилетевший на встречу в Москву белорусский лидер привез с собой документы, из которых следовало, что Вооруженные силы Украины готовили удар по Белоруссии. Превентивный удар высокоточными видами оружия по военной инфраструктуре Украины сорвал эти планы.

Президенты обсудили идущую на Украине специальную военную операцию, которую Вооруженные силы России проводят с 24 февраля. Белорусские военные в ней не участвуют, говоря о продолжительности СВО, Лукашенко заявил, что “к концу года люди забудут о конфликте на Украине”.

При этом Владимир Путин рассказал коллеге, что “есть определённые позитивные сдвиги в российско-украинских переговорах, которые идут практически ежедневно”.

Путин и Лукашенко также обсудили санкции, в большом количестве вводимые США и их Союзниками против России и Белоруссии.

“Попытки сдержать развитие России и Белоруссии предпринимались всегда, страны преодолеют эти трудности. Преодоление санкций в конечном итоге пойдет на пользу, как это было и раньше”, – говорится в стенограмме официальной части встречи двух глав.

загрузка...