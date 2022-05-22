Лукашенко призвал страны ОДКБ объединиться против Запада

«Поодиночке нас просто раздавят и разорвут. Однако можно ли сегодня утверждать, что мы, в нашей организации, вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Уверен, что, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций», — сказал президент Белоруссии.