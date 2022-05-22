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Лукашенко призвал страны ОДКБ объединиться против Запада

Лукашенко призвал страны ОДКБ объединиться против Запада
Kremlin Pool/Global Look Press

Лидеры стран ОДКБ должны объединиться на фоне враждебных действий Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко призвал членов Организации Договора о коллективной безопасности отбросить все разногласия и совместными усилиями противостоять западным санкциями.

«Поодиночке нас просто раздавят и разорвут. Однако можно ли сегодня утверждать, что мы, в нашей организации, вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Уверен, что, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций», — сказал президент Белоруссии.

Напомним, что коллективный Запад ввел против России уже пять пакетов ограничительных мер. Санкции последовали после того, как Вооруженные силы РФ начали проведение спецоперации по освобождению Донбасса от украинских националистов.

Белоруссия Запад Лукашенко одкб санкции
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