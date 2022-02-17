Лукашенко предупредил Запад о его вечном президентстве, если продолжатся атаки на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении вечно занимать пост главы государства, если Запад не прекратит нападки на республику.

Глава государства ознакомился с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022». После мероприятия он заявил, что будет вечно занимать пост президента, если западные страны не прекратят переворачивать и атаковать Белоруссию.

Ранее стало известно, что состоится встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры лидеров пройдут 18 февраля в Москве. Президента обсудят двусторонние отношения и стратегическое партнерство, передает RT.

загрузка...