Лукашенко предупредил Запад о его вечном президентстве, если продолжатся атаки на Белоруссию

Лукашенко предупредил Запад о его вечном президентстве, если продолжатся атаки на Белоруссию Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении вечно занимать пост главы государства, если Запад не прекратит нападки на республику.

Глава государства ознакомился с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022». После мероприятия он заявил, что будет вечно занимать пост президента, если западные страны не прекратят переворачивать и атаковать Белоруссию.

Ранее стало известно, что состоится встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко. Переговоры лидеров пройдут 18 февраля в Москве. Президента обсудят двусторонние отношения и стратегическое партнерство, передает RT.

 
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