Лукашенко предложил белорусам вместо подорожавшего кофе пить молоко и чай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил населению пить молоко и чай в качестве альтернативы подорожавшему кофе.
Глава государства провел совещание с представителями законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти. В рамках мероприятия на обсуждение вынесли тему подорожания импортных продуктов, в числе которых оказался и кофе.
«Подорожал — ну извините! Я могу предложить молоко, чай. Ничего, я кофе не пью и жив-здоров, тьфу-тьфу-тьфу!» — заявил Лукашенко.
Президент Белоруссии отметил, что считает обоснованным и продуманным свое принятое ранее решение заморозить цены. Кроме того, планируется держать под контролем и стоимость импортных товаров. Соответствующую задачу уже поставили перед правительством.