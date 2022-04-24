Лукашенко поздравил православных христиан Белоруссии с Пасхой

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям республики на фоне празднования Пасхи. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба лидера.
Глава государства поздравил белорусов с Христовым Воскресением. Он пожелал им тепла, мира и спокойствия.
«В эти дни сердце каждого верующего замирает в ожидании
благой вести и чуда воскресения Христова, благодаря которому в душе с новой
силой пробуждаются любовь и добро, вера и милосердие, стремление к созиданию и
помощи ближнему», — сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. По его словам, этот праздник вселяет в души людей надежду на светлое будущее.
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