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    Лукашенко поздравил православных христиан Белоруссии с Пасхой

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лукашенко поздравил православных христиан Белоруссии с Пасхой

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к жителям республики на фоне празднования Пасхи. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба лидера.

    Глава государства поздравил белорусов с Христовым Воскресением. Он пожелал им тепла, мира и спокойствия.

    «В эти дни сердце каждого верующего замирает в ожидании
    благой вести и чуда воскресения Христова, благодаря которому в душе с новой
    силой пробуждаются любовь и добро, вера и милосердие, стремление к созиданию и
    помощи ближнему», — сказано в сообщении пресс-службы.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху. По его словам, этот праздник вселяет в души людей надежду на светлое будущее.

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