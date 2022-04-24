Лукашенко поздравил православных христиан Белоруссии с Пасхой

«В эти дни сердце каждого верующего замирает в ожидании

благой вести и чуда воскресения Христова, благодаря которому в душе с новой

силой пробуждаются любовь и добро, вера и милосердие, стремление к созиданию и

помощи ближнему», — сказано в сообщении пресс-службы.