Лукашенко поведал страшные подробности о судьбе Белоруссии без его правления

При смене власти страна была бы в худшем состоянии, чем Украина. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о судьбе государства без его правления.
По словам лидера, если бы он покинул свой пост в 2020 году, сейчас белорусы жили бы в совершенно другой стране, цитирует БелТА.
«Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем на Украине. Извините за нескромность», — уточнил президент.
Кроме того, Лукашенко заявил, что давно мог бы отойти от дел, но законный выбор населения указал ему на то, что он нужен своему народу. Условия нынешних мировых событий и внутриполитическая ситуация вынудили остаться, поделился глава государства.