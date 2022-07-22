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Лукашенко поведал страшные подробности о судьбе Белоруссии без его правления

Лукашенко поведал страшные подробности о судьбе Белоруссии без его правления
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

При смене власти страна была бы в худшем состоянии, чем Украина. Таким мнением поделился президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос о судьбе государства без его правления.

По словам лидера, если бы он покинул свой пост в 2020 году, сейчас белорусы жили бы в совершенно другой стране, цитирует БелТА.

 «Сегодня было бы в Беларуси хуже, чем на Украине. Извините за нескромность», — уточнил президент.

Кроме того, Лукашенко заявил, что давно мог бы отойти от дел, но законный выбор населения указал ему на то, что он нужен своему народу. Условия нынешних мировых событий и внутриполитическая ситуация вынудили остаться, поделился глава государства.

Белоруссия Лукашенко Россия Украина
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