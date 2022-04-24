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    Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просятся за гречкой и солью

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просятся за гречкой и солью

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Белорусский
    лидер Александр Лукашенко в праздник Пасхи заявил, что вдоль границы республики
    стоят поляки, латыши и литовцы, которые просят пропустить их в страну, чтобы
    купить гречку и соль.

    Глава
    государства призвал посмотреть, как изменилась ситуация в странах Прибалтики и
    Польше, которые ранее жили в «заможном» мире.

    «Они же были такие
    счастливые, веселые. Жили в “заможном” мире, у них все было. И где
    они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в
    Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у
    нас», – отметил Лукашенко.

    Президент
    Белоруссии заявил, что Минск всегда поступал по-человечески и открывал границу,
    особенно в канун религиозных праздников.

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