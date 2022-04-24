Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просятся за гречкой и солью

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Белорусский
лидер Александр Лукашенко в праздник Пасхи заявил, что вдоль границы республики
стоят поляки, латыши и литовцы, которые просят пропустить их в страну, чтобы
купить гречку и соль.
Глава
государства призвал посмотреть, как изменилась ситуация в странах Прибалтики и
Польше, которые ранее жили в «заможном» мире.
«Они же были такие
счастливые, веселые. Жили в “заможном” мире, у них все было. И где
они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в
Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у
нас», – отметил Лукашенко.
Президент
Белоруссии заявил, что Минск всегда поступал по-человечески и открывал границу,
особенно в канун религиозных праздников.
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