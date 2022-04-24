Лукашенко: поляки, литовцы и латыши стоят вдоль границы Белоруссии и просятся за гречкой и солью

«Они же были такие

счастливые, веселые. Жили в “заможном” мире, у них все было. И где

они сегодня? Они стоят вдоль границы и просят нас, чтобы мы их пропустили в

Беларусь. Хотя бы гречневой крупы купить. Ладно крупы – соли нет, соли просят у

нас», – отметил Лукашенко.