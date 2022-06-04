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Лукашенко поделился информацией о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Лукашенко поделился информацией о конфликте между Зеленским и украинскими военными
Kremlin Pool/Global Look Press

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военнослужащими страны возник серьезный разлад. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он отметил, что благодаря стараниям Зеленского, Украина может лишиться своей западной территории, которую хочет «оттяпать» Варшава. 

«Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша в скором времени могут упразднить общую границу. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда.

Белоруссия Зеленский Лукашенко Украина
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