Лукашенко поделился информацией о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и военнослужащими страны возник серьезный разлад. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Он отметил, что благодаря стараниям Зеленского, Украина может лишиться своей западной территории, которую хочет «оттяпать» Варшава.
«Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт. Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», — сказал Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша в скором времени могут упразднить общую границу. Об этом заявил польский лидер Анджей Дуда.