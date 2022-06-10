Лукашенко обвинил Запад в намерении выровнять фронт по границе России

Западные страны планируют «срезать» Белоруссию для выравнивания фронта по границе с Россией, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Как передает пресс-служба главы государства, для этой цели Запад намерен войти на территорию Белоруссии со стороны Западной Украины. Он подчеркнул, что для страны это «смерти подобно».
«Они (западные страны) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», — заявил Лукашенко.
По его словам, вокруг Белоруссии протекают страшные процессы, и выстоять в этом вихре страна сможет только «благодаря справедливости».