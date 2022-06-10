Лукашенко обвинил Запад в намерении выровнять фронт по границе России

«Они (западные страны) до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова. Им надо выровнять фронт. А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», — заявил Лукашенко.