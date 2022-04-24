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    Лукашенко обратился к соседям республики с просьбой беречь мир и жить дружно

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лукашенко обратился к соседям республики с просьбой беречь мир и жить дружно

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Президент Белоруссии
    Александр Лукашенко в связи с праздником Пасхи обратился к соседним странам. Он
    призвал их жить дружно и беречь мир.

    На эту тему
    глава республики высказался во время посещения храма Преображения Господня в
    населенном пункте Копысь. Он обратил внимание, что на Пасху люди просят о самом
    главном — мире, согласии и дружбе.

    «Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у
    нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам», —
    добавил Лукашенко.

    Ранее глава РПЦ Кирилл
    поздравил белорусского лидера с Пасхой. Он поблагодарил его за вклад в развитие
    отношений между Москвой и Киевом.

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