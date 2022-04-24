Лукашенко обратился к соседям республики с просьбой беречь мир и жить дружно

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Президент Белоруссии
Александр Лукашенко в связи с праздником Пасхи обратился к соседним странам. Он
призвал их жить дружно и беречь мир.
На эту тему
глава республики высказался во время посещения храма Преображения Господня в
населенном пункте Копысь. Он обратил внимание, что на Пасху люди просят о самом
главном — мире, согласии и дружбе.
«Мы всегда относимся к людям по-соседски, по-человечески, по-людски, как у
нас говорят. И единственное хочу: чтобы такое было отношение и к нам», —
добавил Лукашенко.
Ранее глава РПЦ Кирилл
поздравил белорусского лидера с Пасхой. Он поблагодарил его за вклад в развитие
отношений между Москвой и Киевом.
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