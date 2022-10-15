Лукашенко назвал условие, при котором можно договориться с Украиной о мире всего за неделю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорится о перемирии на Украине можно за одну неделю, но для этого понадобится участие Британии и США в переговорах.
«Все зависит от США и Великобритании. Если вы поймете и согласитесь, что завтра надо сесть за стол и договориться, поверьте, в течение недели договоримся», – заявил Лукашенко в интервью американской компании NBC.
Белорусский лидер отметил, что любая война – «это всегда плохо», а мир сейчас занят поиском виновных. С этим можно разобраться позже, сейчас нужно остановить конфликт.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.