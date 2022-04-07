Лукашенко назвал условие, без которого невозможны переговоры между Россией и Украиной

По словам президента, дело вовсе не в том, что Запад «погрузил

Белоруссию в одну корзину с Россией». Он подчеркнул, что события на Украине,

происходящие практически на границе его страны, не могут не оказывать влияния

на белорусов. Лукашенко добавил, что Москва разделяет эту позицию Минска, что

противоречит замыслам Запада.