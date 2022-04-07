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    Лукашенко назвал условие, без которого невозможны переговоры между Россией и Украиной

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Kremlin Pool/Global Look Press

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что
    переговоры между Россией и Украиной должны пройти при непосредственном участии
    Минска, передает Telegram-канал «Пул первого».

    «Хочу впервые обозначить вам нашу позицию, которая доведена
    до министра иностранных дел и МИД поручено ее реализовать. Не может быть
    переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего
    западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать
    позиция Белоруссии», — отметил белорусский лидер.

    По словам президента, дело вовсе не в том, что Запад «погрузил
    Белоруссию в одну корзину с Россией». Он подчеркнул, что события на Украине,
    происходящие практически на границе его страны, не могут не оказывать влияния
    на белорусов. Лукашенко добавил, что Москва разделяет эту позицию Минска, что
    противоречит замыслам Запада.

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