Лукашенко назвал условие, без которого невозможны переговоры между Россией и Украиной

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что
переговоры между Россией и Украиной должны пройти при непосредственном участии
Минска, передает Telegram-канал «Пул первого».
«Хочу впервые обозначить вам нашу позицию, которая доведена
до министра иностранных дел и МИД поручено ее реализовать. Не может быть
переговоров без участия Белоруссии. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего
западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать
позиция Белоруссии», — отметил белорусский лидер.
По словам президента, дело вовсе не в том, что Запад «погрузил
Белоруссию в одну корзину с Россией». Он подчеркнул, что события на Украине,
происходящие практически на границе его страны, не могут не оказывать влияния
на белорусов. Лукашенко добавил, что Москва разделяет эту позицию Минска, что
противоречит замыслам Запада.