Лукашенко назвал единственное условие для завершения украинского конфликта в течение семи дней

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Вооруженный конфликт закончится в течение семи дней, если Вашингтон прикажет Киеву прекратить боевые действия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
Ранее белорусский лидер сообщил, что Украина не заинтересована в продолжении мирных переговоров с Россией, занимаясь провокациями.
Также, считает Лукашенко, Западу следует сделать все, чтобы избежать «глобального конфликта» с Россией. По его мнению, Москва к этому не стремится.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский не единожды требовал закрыть небо над Украиной, чтобы втянуть членов НАТО в полномасштабный конфликт. Однако и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о том, что их силы не должны присутствовать в воздушном пространстве или на территории Украины. Это же подтвердил позже и Пентагон.