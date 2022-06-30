Лукашенко: Москва была вынуждена начать спецоперацию на Украине из-за политики Запада

«Вы лучше, чем кто-либо понимаете: нам другого пути не оставили. Предлагали (Западу. — Прим. ред.) и безопасность накануне операции (на Украине. — Прим. ред.), давайте подпишем договоры за столом переговоров и прочее, без всяких операций и войны, без всякой стрельбы. Не захотели. Это их выбор», — сказал Лукашенко.