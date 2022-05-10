Лукашенко: Минск рассчитывает оставить у себя российские С-400 и «Искандеры»

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Белоруссия планирует оставить у себя российские зенитно-ракетные комплексы С-400 и «Искандеры». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
По словам главы государства, Минск обсудил с Москвой возможность использования систем «Триумф» для защиты страны на фоне проведения военных учений НАТО. Также Белоруссия договорилась о приобретении партии «Искандеров».
«Это очень нужное нам оружие. И, опять же, я договорился с россиянами, что мы покупаем у них “Искандеры”. Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства», — отметил Лукашенко.
Благодаря этому вооружению белорусская армия способна будет нанести противнику неприемлемый ущерб, уточнил президент республики. С-400 и «Искандеры» смогут покрыть всю территорию Польши и Балтики.