Лукашенко: Минск покупает российский газ за рубли

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Белоруссия и Россия перешли на торговлю в рублях. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что республика поставляет в Россию товары за рубли. После этого Белоруссия на них покупает газ и нефть, отметил он.
«Мы раньше покупали энергоносители в России за доллары. Сегодня они согласны за российский рубль», — указал Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал Польшу главной угрозой для территориальной целостности Украины. Об этом информирует «Царьград».
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