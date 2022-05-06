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    Лукашенко: Минск покупает российский газ за рубли

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лукашенко: Минск покупает российский газ за рубли

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    Kremlin Pool/Global Look Press

    Белоруссия и Россия перешли на торговлю в рублях. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    Глава государства отметил, что республика поставляет в Россию товары за рубли. После этого Белоруссия на них покупает газ и нефть, отметил он.

    «Мы раньше покупали энергоносители в России за доллары. Сегодня они согласны за российский рубль», — указал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко назвал Польшу главной угрозой для территориальной целостности Украины. Об этом информирует «Царьград».

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