Лукашенко: Киев был предупрежден о возможной спецоперации ВС РФ

Лукашенко: Киев был предупрежден о возможной спецоперации ВС РФ Новости
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Военное руководство Украины было предупреждено о том, что Россия может начать специальную операцию. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Киев отказался предпринимать какие-либо шаги, несмотря на осведомленность о возможной спецоперации. Президент России Владимир Путин распорядился начать действия для оказания помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Президент Белоруссии осудил представителей военного руководства Украины, которые отказались от диалога с Москвой. Он уверен, что «бойню» можно было предотвратить.

«Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!» — заявил Лукашенко.

Он ранее заявил, что Белоруссия не участвует в спецоперации России на территории Донбасса. Белорусские войска никак не задействованы в этих мероприятиях.

 
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