Лукашенко: Белоруссия жестко ответит в случае военной агрессии Польши

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Если Польша планирует напасть на Белоруссию, ей следует помнить, что мы граничим с Россией, у которой есть ядерное оружие. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Рассуждая о наличии угрозы нападения польской стороной, Лукашенко заявил, что «и не таким рога обламывали».
«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать – пожалуйста», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко уточнил, что белорусское правительство очень внимательно следит за обстановкой на своей границе, а также за активностью НАТО и увеличивающимся контингентом военных альянса в приграничной зоне соседних стран. По мнению лидера Белоруссии, это тактический ход, чтобы отвлечь внимание Минска от ситуации на Украине.
Вместе с тем Лукашенко напомнил, что Белоруссия граничит с ядерной державой Россией, а у Минска с Москвой есть договоренности в сфере обороны и безопасности.