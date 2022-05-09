    В тренде

    Лукашенко: Белоруссия жестко ответит в случае военной агрессии Польши

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Лукашенко: Белоруссия жестко ответит в случае военной агрессии Польши

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Kremlin Pool/Global Look Press

    Если Польша планирует напасть на Белоруссию, ей следует помнить, что мы граничим с Россией, у которой есть ядерное оружие. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    Рассуждая о наличии угрозы нападения польской стороной, Лукашенко заявил, что «и не таким рога обламывали».

    «Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать – пожалуйста», — заявил белорусский лидер.

    Лукашенко уточнил, что белорусское правительство очень внимательно следит за обстановкой на своей границе, а также за активностью НАТО и увеличивающимся контингентом военных альянса в приграничной зоне соседних стран. По мнению лидера Белоруссии, это тактический ход, чтобы отвлечь внимание Минска от ситуации на Украине.

    Вместе с тем Лукашенко напомнил, что Белоруссия граничит с ядерной державой Россией, а у Минска с Москвой есть договоренности в сфере обороны и безопасности.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »