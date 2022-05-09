Лукашенко: Белоруссия жестко ответит в случае военной агрессии Польши

Лукашенко уточнил, что белорусское правительство очень внимательно следит за обстановкой на своей границе, а также за активностью НАТО и увеличивающимся контингентом военных альянса в приграничной зоне соседних стран. По мнению лидера Белоруссии, это тактический ход, чтобы отвлечь внимание Минска от ситуации на Украине.