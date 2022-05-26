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Лукашенко: Белоруссия столкнется с беспрецедентным давлением со стороны Запада

Лукашенко: Белоруссия столкнется с беспрецедентным давлением со стороны Запада
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск столкнется с беспрецедентным давлением со стороны Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совещании минобороны республики по вопросам обеспечения военной безопасности.

Белорусский лидер отметил, что давление на Минск будет оказываться через Польшу, Литву и Латвию, дислоцированные на этих территориях войска НАТО.

«Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением», – сказал Лукашенко.

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