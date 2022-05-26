Лукашенко: Белоруссия столкнется с беспрецедентным давлением со стороны Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск столкнется с беспрецедентным давлением со стороны Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на совещании минобороны республики по вопросам обеспечения военной безопасности.
Белорусский лидер отметил, что давление на Минск будет оказываться через Польшу, Литву и Латвию, дислоцированные на этих территориях войска НАТО.
«Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным экономическим, политическим и даже военным давлением», – сказал Лукашенко.