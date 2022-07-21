Лукашенко: Белоруссия де-факто уже признала ДНР и ЛНР

Минск готов сотрудничать с ДНР и ЛНР и при необходимости признает независимый статус республик на официальном уровне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что де-факто Минск уже признал Донецкую и Луганскую народные республики, пишет URA.RU. Кроме того, по его словам, власти страны сегодня активно развивают сотрудничество с Крымом.
«Беларусь сотрудничает с Крымом, ЛНР и ДНР. Де-факто признала их статус. Если нужно будет, признает указом президента», — сказал президент республики в интервью AFP.
Недавно Лукашенко призвал Киев смириться с утратой территорий и заключить мир с Россией. По его словам, Украина навсегда утратила восток и юг страны.