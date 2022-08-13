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Лучшую версию Redmi K50 Extreme Edition уже нельзя купить. Redmi ускоряет производство

Лучшую версию Redmi K50 Extreme Edition уже нельзя купить. Redmi ускоряет производство

Сразу после анонса флагманского смартфона Redmi K50 Extreme Edition он стал доступен для предварительного заказа. Поклонники начали отмечать, что Redmi K50 Extreme Edition с 512 ГБ флеш-памяти уже нельзя заказать ни в одном из цветов.

Лу Вейбинг (Lu Weibong), занимающий пост президента Xiaomi Group China и генерального директора Redmi, опубликовал на своей страничке в социальной сети Weibo, что компания ускоряет производство. Однако нужно быть готовыми к тому, что на момент выхода версии с 512 ГБ может не быть в наличии.

Redmi K50 Extreme Edition будет доступен с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ памяти. Причем старшая версия будет единственным смартфоном с 512 ГБ флеш-памяти и Snapdragon 8 Plus Gen 1 по такой низкой цене 550 долларов.


Redmi K50 Extreme Edition получит экран разрешением 1,5K диагональю 6,67 дюйма и плотностью 446 пикселей на дюйм, что сопоставимо с экраном iPhone 13 Pro Max, который имеет плотность 458 пикселей на дюйм. Экран поддерживает расширенный динамический диапазон Dolby Vision, HDR10+, частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации сенсорного экрана 480 Гц.

Основная камера является 108-мегапиксельной (Samsung HM6), телефон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт.

Смартфон будет выпущен 16 августа.

Redmi
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