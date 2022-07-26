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Лучшую версию Geely Monjaro уже тестируют. Первые живые подзаряжаемого гибрида

Лучшую версию Geely Monjaro уже тестируют. Первые живые подзаряжаемого гибрида

В Китае во время дорожных испытаний засняли гибридную версию (PHEV) большого кроссовера Geely Xingyue L (Monjaro). Судя по первым фотографиям, кузов снаружи если и изменится, то незначительно. Пока что изменений не видно.


Ранее Geely уже выпустила гибридную версию Monjaro, которая выполнена по традиционной схеме HEV и не имеет порта для зарядки аккумулятора. Фотографии подтверждают, что такой порт у машины есть. Он расположился над аркой левого заднего колеса, напротив бензобака, находящегося справа. Салон также не изменился, он сохранил огромную панель, которая состоит из трёх 12,3-дюймовых экранов.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателем с турбонаддувом и электродвигателя. В качестве трансмиссии будет выступать 3-ступенчатая гибридная коробка передач DHT Pro с электроприводом. Такая же установка применяется в гибридном седане Geely Emgrand L Thor Hi-X (PHEV). Суммарная отдача силовой установки должна быть не меньше 317 л.с. при 610 Нм крутящего момента.

Лучшую версию Geely Monjaro уже тестируют. Первые живые подзаряжаемого гибрида
Лучшую версию Geely Monjaro уже тестируют. Первые живые подзаряжаемого гибрида

На прошлой неделе появилась информация о том, что компания Geely готовит ещё и более мощную версию гибридного кроссовера Geely Xingyue L. Министерство промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики опубликовало данные о том, что это будет традиционный гибрид с 2,0-литровым двигателем и полным приводом.

В России оригинальный Geely Monjaro должен выйти в четвертом квартале этого года.

Geely авто
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RusNewsToday24
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