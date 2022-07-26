Лучшую версию Geely Monjaro уже тестируют. Первые живые подзаряжаемого гибрида

В Китае во время дорожных испытаний засняли гибридную версию (PHEV) большого кроссовера Geely Xingyue L (Monjaro). Судя по первым фотографиям, кузов снаружи если и изменится, то незначительно. Пока что изменений не видно.





Ранее Geely уже выпустила гибридную версию Monjaro, которая выполнена по традиционной схеме HEV и не имеет порта для зарядки аккумулятора. Фотографии подтверждают, что такой порт у машины есть. Он расположился над аркой левого заднего колеса, напротив бензобака, находящегося справа. Салон также не изменился, он сохранил огромную панель, которая состоит из трёх 12,3-дюймовых экранов.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен гибридной системой, состоящей из 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателем с турбонаддувом и электродвигателя. В качестве трансмиссии будет выступать 3-ступенчатая гибридная коробка передач DHT Pro с электроприводом. Такая же установка применяется в гибридном седане Geely Emgrand L Thor Hi-X (PHEV). Суммарная отдача силовой установки должна быть не меньше 317 л.с. при 610 Нм крутящего момента.

На прошлой неделе появилась информация о том, что компания Geely готовит ещё и более мощную версию гибридного кроссовера Geely Xingyue L. Министерство промышленности и информационных технологий Китайской Народной Республики опубликовало данные о том, что это будет традиционный гибрид с 2,0-литровым двигателем и полным приводом.

В России оригинальный Geely Monjaro должен выйти в четвертом квартале этого года.