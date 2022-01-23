Лучшим кандидатом для полета на Марс оказался интроверт без явных особенностей

Специалисты ИМБП РАН составили психологический портрет идеального космонавта для полета на Марс. Лучшие кандидаты оказались носителями европейской и американской культур.

Наиболее длительный период в гермокамере во время космических экспериментов составляет две недели. Тогда как в США и Европе показатель достигает нескольких месяцев. Поэтому для длительного полета больше подходят представители европейской и американской культуры, в том числе россияне, считают в ИМБП РАН.

Лучше всего в путешествии к Марсу чувствовал бы себя интроверт, не имеющий явных особенностей в разговоре и поведении, отмечают специалисты. Однако он должен быть склонен к риску и ставить работу на первое место, сообщает газета «Известия». Но главной особенностью кандидата должна быть способность переносить дефицит информации.

«Чем длиннее полет, тем больше нервная система человека недополучает разного рода информации, к потокам которой он привык на Земле, тем она однообразнее. И тем слабее связь с родными и близкими», — отметил ведущий научный сотрудник отдела «Психофизиология и оптимизация профессиональной деятельности операторов» ИМБП РАН доктор медицинских наук Вадим Гущин.

Экипаж космического судна должен быть гендерно смешанным, так как в миссии могут пригодиться ответственность женщин и творческий подход мужчин.

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