лучший камерофон Honor поступил в продажу в Китае

загрузка...

Honor анонсировала смартфоны Magic 4 и Magic 4 Pro в прошлом месяце после дебюта устройств на европейском рынке в феврале, а теперь Honor Magic 4 Pro поступил в продажу в Китае.

Изначально планировалось выпустить телефон 2 апреля 2022 года, однако из-за проблем с цепочкой поставок, вызванной пандемией коронавируса, было объявлено, что выход смартфона состоится 22 апреля.





Базовая модель с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти стоит850 долларов США), версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценена в 912 долларов, тогда как за старшую версию с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной флеш-памяти просят 1005 долларов. Телефон доступен в пяти цветовых вариантах, включая голубой, золотой, черный, белый и оранжевый.

Honor Magic4 Pro оснащён 6,81-дюймовым экраном LTPO разрешением 1312 x 2848 пикселей с контрастностью 5000000 : 1, максимальной яркостью 1000 кд/м2 и плотностью 460 пикселей на дюйм.

Honor Magic4 Pro построен на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, он получил современную систему жидкостного охлаждения. Ёмкость аккумулятора составляет 4600 мА•ч, поддерживается 100-ваттная зарядка, которая позволяет зарядить телефон от 0 до 100% примерно за 30 минут. Также есть поддержка 50-ваттной беспроводной зарядки.





В основной камере установлены датчики изображения разрешением 50, 50 и 64 Мп со 100-кратным цифровым зумом, а также камера 3D ToF. Смартфон соответствует степени защиты IP68.