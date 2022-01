Лучший грунт для рассады: что добавлять в почву

Огородники начинают готовиться к новому сезону заранее. И важной частью этой подготовки считается рассада. Если посеять семена в ящике или горшке, то к моменту высадки в открытый грунт у вас уже будут крепкие саженцы. Это не гарантирует 100-процентный результат, зато значительно ускорит процесс выращивания урожая. Чтобы всходы были здоровыми и сильными, вы должны подобрать лучший грунт для рассады.

Большинство предпочитает покупать уже готовую почву в магазине. Производители уверяют, что их земля богата всеми питательными веществами, так необходимыми молодым побегам. Но так ли на самом деле хорош покупной грунт? Ответ вы найдете ниже. А еще узнаете, что лучше всего добавлять в ящик с рассадой, чтобы в будущем получить достойный урожай. Особенно актуально для томатов, ростки которых должны быть максимально крепкими.

Какой грунт для рассады подходит лучше

Покупая землю для растений в пакетах, вы, фактически, берете кота в мешке. Нам не известно откуда этот грунт, что в нём присутствует и соответствует ли реальный состав этикетке. В итоге высаженные семена попросту могут пропасть.

Еще один важный нюанс, связанный с покупным грунтом — происхождение тех самых полезных веществ. Существует большая вероятность, что они созданы промышленным путем с использованием химического сырья.

Примерно через 1–2 месяца почва становится пустой. Без дополнительной подкормки растениям не выжить.

Эксперты утверждают, что почву для рассады лучше всего взять из огорода. Так вы наверняка будете знать, насколько она хороша. К тому же после высадки растение быстрее адаптируется к новым условиям.

Как повысить плодородность грунта

Даже качественная земля нуждается в удобрениях. В нашем случае идеально подойдет натуральное сырье. Добавляйте в почву, взятую из огорода, перепревшие ветки и листья. Огородники советуют компостную яму, в которой и будут храниться (и перегнивать) собранные осенью запасы.

Если такой заготовки у вас нет, тогда купите в специальном магазине мох. Он тоже отлично удобрит землю, к тому же дольше будет сохранять влагу в ящике.

Таким образом вы сможете создать для молодых растений подходящие условия. Рассада достаточно окрепнет до того, как попадет в открытый грунт. А хорошая выносливость — это уже половина успеха. Теперь вы знаете, как выбрать лучший грунт для рассады. Скорее всего вас заинтересует и подкормка из пива. Работает на все сто!

