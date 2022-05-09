Лучший бюджетный камерофон года? Google Pixel 6a запущен в производство

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Оригинальные модели линейки Pixel нельзя назвать настоящими первоклассными моделями, но они также на голову выше, чем классические модели среднего класса. Они и стоят соответственно. Однако кроме них есть и более доступные модели с суффиксом «а». Ходят слухи, что модель этого года появится в магазинах уже в мае. Сегодня мы узнали, что грядущий Google Pixel 6a запущен в массовое производство, что намекает на его запуск.

Согласно последним данным, массовое производство нового смартфона Google Pixel 6a уже началось в некоторых азиатских странах. Ожидается, что телефон появится на рынке в ближайшее время.

Предположительно, устройство будет официально представлено во время конференции Google IO, которая пройдёт на этой неделе. Однако есть также сведения, что телефон поступит в продажу не сразу, а с задержкой — после 28 июля. Также источник сообщает, что устройство будет доступно на большем количестве рынков, чем его предшественник. Стоит напомнить, что Google Pixel 5a продается только в США и Японии.





Новинка должна получить тот же дизайн, что и оригинальный Pixel 6. Устройство должно иметь 6,2-дюймовый дисплей и меньшие габариты, чем Pixel 6. На задней панели должна остаться та же 12,2-мегапиксельная основная камера. Второй модуль будет 12-мегапиксельным со сверхширокоугольным объективом. Селфи-камера будет иметь разрешение 8 Мп. Ожидается, что он может завоевать звание лучшего бюджетного камерофона года.

Внутри Pixel 6a будет установлен тот же Tensor, что и в Pixel 6 и 6 Pro. Уже полученные результаты тестов показывают, что Google еще больше оптимизировал чип, увеличив его производительность. Также телефон получит 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.

Цена новинки должна быть не более 500 долларов.