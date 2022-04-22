Лучшие умные часы Huawei существенно подешевели в Китае. Huawei Watch D с манжетным тонометром и функцией регистрации ЭКГ стали доступнее на 25%

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В Китае существенно подешевели умные часы Huawei Watch D – это первые умные часы в мире с манжетным тонометром и регистрацией ЭКГ. Они поступили в розничную продажу в Китае в начале года по цене 470 долларов, а сейчас на площадке JD.com устройство предлагается за эквивалент 365 долларов. Снижение цены – почти 25%.

Помимо изменения артериального давления и регистрации ЭКГ часы отслеживают концентрацию кислорода в крови, пульс, качество сна. Устройство работает под управлением HarmonyOS, максимальная автономность составляет 7 суток.

В конфигурации Huawei Watch D – экран AMOLED с диагональю 1,64 дюйма с разрешением 280 х 456 пикселей, адаптеры NFC и Bluetooth 5.1, приёмник GPS. Также имеется защита от пыли и воды в соответствии со степенью IP68, поддерживается 70 спортивных режимов.