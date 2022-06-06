Лучшие обложки месяца: Ирина Шейк — обнаженная и в образе “русского Ивана”, беременная Адриана Лима и сапфир весом 55,55 карата

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Ирина Шейк

В начале нового месяца обсуждаем новые обложки модных журналов, которые хочется рассматривать. В новой подборке — беременная Адриана Лима, “мужское” и “женское” в Ирине Шейк, сапфир весом 55,55 карата.

1.Vogue (Португалия)

Португальский Vogue посвятил свой новый номер сказкам и тем, кто никогда не перестает мечтать, даже когда чувствует себя несовершенным персонажем.

Vogue (Португалия)

2.Sports Illustrated

Новый выпуск традиционного номера Swimsuit Edition не на шутку взволновал пользователей сети — обложку с Ким Кардашьян раскритиковали. А вот 74-летняя Мэй Маск собрала больше лайков — еще один пример того, что эйджизму в мире моды не место.

Sports Illustrated

3.Re-Edition Magazine

На обложке весенне-летнего номера журнала появилась российская модель Ирина Шейк, ну а платье Self-Portrait превратилось скорее в аксессуар на съемочной площадке. Нагота модели тут сродни чистому холсту: на съемке внутри номера Шейк примерила как женские, так и мужские образы — в роли своего альтер эго Ивана.

Re-Edition Magazine Ирина Шейк

4.Vogue (Чехословакия)

Новый номер Vogue Czechoslovakia (да-да, объединенное издание для Чехии и Словакии выходит именно под таким названием) посвятили ремеслу и мастерам — тем, кто остается за кадром, но чей вклад в создание моды сложно переоценить. “Без них не было бы ни коллекций, ни сумок, ни ароматов, ни фотографий”, — говорится в описании номера. Кстати, на обложке как раз обыграли создание аналоговой фотографии.

Vogue (Чехословакия)

5.Elle (Бразилия)

Рианна внесла беременность в модную повестку: ее образы и тренд на обнаженный живот обсуждали все (родила певица в середине мая). Внимание модных журналов оказалось приковано и к другим знаменитостям, ожидающим прибавления в семье. Так, на обложке бразильского Elle появилась Адриана Лима, которая ждет третьего ребенка. Для модели это была первая профессиональная фотосессия во время этой беременности. Ранее она также уже приняла участие в показе.

Elle (Бразилия)

6.Revue Magazine

Фотограф Грета Илиева в буквальном смысле решила взглянуть на модную съемку под другим углом. Модель позирует в наряде Simone Rocha, ну а кот хорош сам по себе.

Revue Magazine

7.Vogue (Китай)

Звездой июньского номера китайского Vogue стала Марион Котийяр. На фото французская актриса позирует в колье-трансформере из новой коллекции высокого ювелирного искусства Chanel — украшение сделано из белого золота и бриллиантов, а в центре размещен сапфир весом 55,55 карата.

Vogue (Китай)

Лучшая обложка в июне