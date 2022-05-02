Лучшие обложки месяца: Илон Маск, “девушка с золотыми ногами” и неизданный номер российского Elle

загрузка...

Королева Елизавета II на обложках Vanity Fair

Рассматриваем и обсуждаем самые красивые, хайповые и важные обложки месяца. В этой подборке — обзор самых разных съемок: от гламурной космонавтки Пэрис Хилтон до поймавшего Twitter в клетку Илона Маска.

1.Elle (Франция)

На обложку нового номера журнала поместили Лорен Вассер — модель, которой из-за токсического шока (побочный эффект использования гигиенических тампонов) ампутировали ноги. Когда это случилось, ей было 24 года и ее карьера только набирала обороты. Но Лорен не сдалась и продолжила работать моделью — в индустрии ее стали называть “девушкой с золотыми ногами”, а еще стала активисткой и борется за повышение осведомленности о синдроме токсического шока.

Elle France

2.Elle (Россия)

Бывший арт-директор Elle Елена Сидорова в конце прошлой недели опубликовала обложку так и не вышедшего апрельского номера журнала. Напомним, что на фоне военной спецоперации и выхода холдинга Hearst из российского бизнеса выпуск печатных номеров был приостановлен до осени, а недавно пост главного редактора покинула Екатерина Мухина, которая возглавляла журнал с 2017 года.

Elle Россия

3.Time

Одной из самых обсуждаемых новостей прошлой недели стала покупка Twitter миллиардером и предпринимателем Илоном Маском. Журнал Time сразу же отозвался на событие, и, кажется, в редакции не очень верят, что Маск вернет свободу слова на платформу, как он обещает.

Time

4.Vanity Fair

В честь платинового юбилея королевы Великобритании на престоле журнал Vanity Fair посвятил майский номер Елизавете II — ее портреты в исполнении Энди Уорхола (они были созданы еще в 1985 году) поместили на несколько обложек.

Vanity Fair

5.Harper’s Bazaar (США)

Вызов стереотипам и эйджизму бросили в майском номере американского Harper’s Bazaar. На одну из обложек попала 78-летняя модель Лорен Хаттон — звезда мира моды 1970-х и 1980-х годов.

Harper’s Bazaar

6.Mirror Mirror

Звездой летнего номера журнала Mirror Mirror стала культовая блондинка нулевых Пэрис Хилтон. Свой фирменный гламурный образ в стиле Барби для фотосессии она сменила на гламурный футуризм.

Mirror Mirror

7.V Magazine

Кажется, что от новой обложки V Magazine просто исходит летний жар — топ-модель Жизель Бундхен, хоть официально и завершила карьеру, но мастерства позирования не растеряла.

V Magazine

8.Harper’s Bazaar (Испания)

В марте в W Magazine вышла фотосессия, посвященная творческому союзу Педро Альмодовара и Пенелопы Крус. В испанском Harper’s Bazaar решили отдать дань уважения другой музе режиссера — Росси де Пальме. Она стала приглашенным редактором майского номера и, конечно, появилась с Педро на обложке, стилизованной под работы Энди Уорхола.

Harper’s Bazaar (Испания)

9.Vogue (Великобритания)

На обложке британского Vogue в мае появилась Лила Мосс — юная модель продолжает повторять путь своей знаменитой матери Кейт Мосс. Съемки для британского Vogue были знаковыми в карьере Кейт. Впервые на обложке издания она появилась в 1993 году в возрасте 19 лет — столько сейчас и Лиле.

Vogue (Великобритания)

10.Vogue (Польша)

Новый номер польского Vogue посвящен поэзии и параллелям между ней и миром моды. Но, если судить по обложке, то темой могла бы быть и цветотерапия в рамках актуальных модных трендов — без розового оттенка и тут дело не обошлось.

Vogue (Польша)

Лучшая обложка в мае