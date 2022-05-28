Лучшие геймерские смартфоны Xiaomi теперь не только для китайцев. Линейка Black Shark 5 выходит на глобальный рынок

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Игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 5/5 RS и Black Shark 5 Pro были представлены ещё в конце марта, но лишь сейчас готовятся выйти на международный рынок.





Всё это время новинки были доступны только в Китае. Теперь же 8 июня новинки появятся за пределами родного рынка. Сначала в Малайзии, а затем и в других странах. Данных о Европе пока нет, но Black Shark там всегда продавались, и сейчас доступны модели четвёртого поколения.

Напомним, смартфоны отличаются в первую очередь платформами. Модель 5 Pro опирается на Snapdragon 8 Gen 1, BS5 предлагает Snapdragon 870, а BS5 RS основана на Snapdragon 888 или 888+. При этом все модели предлагают 144-герцевые экраны и 120-ваттную зарядку.

В Китае за смартфоны просят от 440 долларов за BS5, от 520 долларов за BS5 RS, а за BS5 Pro придётся отдать минимум 660 долларов.