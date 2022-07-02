Лучше поздно, чем никогда? Крупнейший российский дистрибутор Merlion начал поставлять на рынок ASIC-системы для добычи Bitcoin

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



Ведущий российский IT-дистрибутор Merlion сообщил о начале поставок на рынок оборудования для майнинга цифровых валют. В портфеле компании уже доступны ASIC-системы китайской Bitmain.

В настоящее время в Merlion в наличии три модели высокопроизводительных ASIC-майнеров серии Antminer – S19J Pro 96T, S19 95T, S19 Pro 110T. В ближайшее время под заказ будет доступна ещё одна модель – S19 XP 140 TH/s.

«Выбранное направление для нас новое и незнакомое, и этим оно особенно интересно. По своей сути, перед нами стоит задача не просто реализовать поставляемое в Россию оборудование для обеспечения функционирования криптовалютных платформ, а и сформировать новый партнёрский канал, с которым мы вместе будем развивать это направление с прицелом на совместные будущие успехи и коммерческие результаты», – прокомментировала новое направление деятельности топ-менеджер Merlion Татьяна Скокова.

Вместе с тем, нельзя не отметить, что сейчас не лучшее время для покупки криптодобывающего оборудования: ввиду сильно упавших курсов криптовалют (а Bitcoin все никак не может уверенно закрепиться за отметкой в 20 000 долларов), прибыльность майнинга, даже с учетом энергоэффективных ASIC-систем, находится на минимальных уровнях. А при условии дальнейшего падения котировок майнеры даже не будут окупать расходуемое электричество.